Президент Сербии Александр Вучич во вторник направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы правящей партии "Ени Азербайдажан" на парламентских выборах.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю победы "Нового Азербайджана" на парламентских выборах с наилучшими пожеланиями и впредь решительно вести Вашу страну по проторенной тропе успеха.

Победа "Нового Азербайджана" показывает, что Ваша партия смелая и ответственная, а Вы - ее лидер - возглавляете процесс развития государства и народа. Очень ценю Ваше ясное политическое видение, энергию и приверженность делу, и, как Вашего искреннего друга, меня очень радует, что Азербайджан добивается больших успехов.

Искренне благодарен за Ваш вклад в развитие традиционно дружественных отношений и стратегического партнерства между нашими двумя странами, и для меня представляет большую честь сотрудничать с Вами. Сербия остается искренним и доверенным другом и партнером Азербайджана, и надеюсь, что искренняя и подлинная дружба в будущем будет подтверждена еще более успешным сотрудничеством во всех сферах.

С большой благодарностью за поддержку Азербайджаном существенных государственных и национальных интересов Сербии, прежде всего в отношении Косово, пользуюсь данной возможностью, чтобы подтвердить нашу приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности всех государств-членов ООН и мирному урегулированию проблемы Нагорного Карабаха.

Примите, Ваше превосходительство, мои сердечные приветствия и заверения в моем самом высоком уважении", - говорится в поздравлении.