https://news.day.az/politics/1202460.html В оккупированном Карабахе убиты двое армянских солдат
В оккупированном Карабахе убиты двое армянских солдат
В оккупированном Нагорном Карабахе двое армянских военнослужащих получили смертельное огнестрельное ранение, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Отмечается, что 12 февраля в 11:30 Тигран Манвелович Манвелян 2000 года рождения получил смертельное огнестрельное ранение при невыясненных обстоятельствах.
В тот же день военнослужащий Тигран Усикович Мхоян 2000 года рождения в 13:00 получил смертельное огнестрельное ранение при пока неустановленных обстоятельствах.
Для выяснения обстоятельств смерти военнослужащих ведется следствие.
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