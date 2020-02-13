В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сегодня проходит заседание в связи с парламентскими выборами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания рассматриваются обращения в связи с выборами, в том числе отчет наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Отметим, что в рамках парламентских выборов, проведенных 9 февраля, участвовало 1314 кандидатов.

Из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 547 982 избирателя. Активность избирателей составила 47,81 процент.

Самым активным избирательным округом был 1-й Шарур-Садаракский округ, здесь избирательная активность составила 76,1% (29 419 человек из 37 970 избирателей), самым пассивным округом был 17-й Ясамальский третий округ, где избирательная активность составила 17,84% (5 447 человек из 30 534 избирателей).

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей.

Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.