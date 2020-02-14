Аннулирование результатов голосований в нескольких избирательных округах ясно показывает, что официальные структуры не остались равнодушными к конкретным жалобам и то, что механизм рассмотрения нарушений, допущенных в избирательном процессе, работает, сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

"То, что Президент Азербайджана и ЦИК продемонстрировали волю для рассмотрения в законной форме всех обращений, очень важно. Рассмотрение результатов выборов в конкретных округах на основании жалоб и принятие соответствующих решений - правомочный процесс и отвечает интересам всех цивилизованных политических сил, которые связаны с выборами. Рассмотрение сомнительных результатов выборов полностью отражают интересы общественности, укрепляет доверие народа, которое считается наивысшим мерилом всех политических процессов".

По его словам, слова главы государства в Кюдамире о том, что все виновные будут наказаны, может считаться надежной гарантией того, что процессс рассмотрения и вынесения решений по результатам выборов будет доведен до конца.

Гулиев отметил, что тактика радикальных кругов оказания давления на официальные органы в то время, как нарушения и так объективно расследуются, совершенно бессмысленна. Попытки радикальных сил провести митинг в связи с выборами противоречат ожиданиям общества. Митинги - не метод решения выборных споров. Общество больше доверяет не уличным акциям, а законным расследованиям официальных органов. Такие акции, даже разрешенные, все равно обречены на провал, так как общество их не поддержит".

Главный редактор подчеркнул, что те, кто пытается провести массовые акции после выборов, заинтересованы не в справедливом рассмотрении жалоб, а в создании хаоса.

Отметим, что на вчерашнем заседании ЦИК были аннулированы результаты парламентских выборов по четырем округам - 80-му Имишли-Бейлаганскому избирательному округу, где лидировал кандидат Чингиз Ганизаде, 74-му Лянкяранскому округу - лидирующий кандидат Хады Раджабли, 35-му Хатаинскому третьему округу, в котором кандидатом-лидером был Аббасов Рауф Ариф оглу, и по 33-му Хатаинскому первому избирательному округу.

Кроме того, были рассмотрены обращения по 10-му Бинагадинскому третьему, 14-му Хазарскому, 15-му Ясамальскому первому, 28-му Сабунчинскому третьему, 42-му Сумгайытскому второму, 45-му Абшеронскому, 50-му Абшерон-Гобустанскому, 60-му Сальян-Нефтачлинскому, 67-му Джалилабадскому, 72-му Ярдымлы-Массалинскому, 79-му Имишлинскому, 91-му Уджарскому, 95-му Тертерскому, 109-му Балакенскому и 125-му Зангилан-Губадлинскому избирательным округам. После обсуждений было принято решение передать обращения окружным избирательным комиссиям на рассмотрение с последующей передачей результатов в ЦИК.

Напомним, что девятого февраля в Азербайджане были проведены парламентские выборы.