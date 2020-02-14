https://news.day.az/politics/1203183.html Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с генеральным исполнительным директором компании Leonardo - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с генеральным исполнительным директором компании Leonardo - ФОТО
14 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу встретился в Мюнхене с генеральным исполнительным директором компании "Леонардо" Алессандро Профумо.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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