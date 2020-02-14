Международная конференция по безопасности открылась в пятницу в административном центре Баварии, 56-й по счету форум принимает около 800 участников - политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС​.

"Мир действительно стал очень опасным", - констатировал глава конференции Вольфганг Ишингер, открывая мероприятие. "Нужно сказать откровенно, что коллективных усилий становится недостаточно для урегулирования кризисов и угроз для международной безопасности", - отметил он, назвав нынешнее время "эпохой безнаказанности".

"Мир становится менее западным, - отметил Ишингер. - Люди продолжают гибнуть, гонка вооружений набирает обороты". Одновременно руководитель конференции утверждал, что "Россия отдаляется от западного мира". Тем не менее, по его словам, "нужно говорить друг с другом, а не друг о друге".

Ишингер призвал укреплять международные институты, такие как ООН, и сообщил, что лауреатом Премии имени Эвальда фон Клейста за заслуги в деле примирения и урегулирования конфликтов, которая традиционно вручается на форуме, в этом году стала Организация Объединенных Наций.

Всего в форуме будут участвовать около 35 глав государств и правительств, почти 100 министров иностранных дел и обороны. Конференция проходит в Мюнхене в отеле Bayerischer Hof в условиях повышенных мер безопасности. Район в центре города рядом с гостиницей по традиции полностью оцепили сотрудники правоохранительных органов. Правопорядок обеспечивают примерно 3,9 тыс. полицейских.