Южный газовый коридор очень важен для нас, наших партнеров, энергетической безопасности Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на круглом столе на тему "Энергетическая безопасность" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Минувший год был знаменательным для нашей страны и, думаю, для энергетической безопасности Европы, так как мы вместе с партнерами успешно завершили основной газопровод TANAP, достигший турецко-греческой границы. Это означает, что три из четырех сегментов Южного газового коридора уже успешно завершились. Что касается последнего сегмента, то проект ТАР будет завершен в конце нынешнего года. Таким образом, будет сдана в эксплуатацию интегрированная система трубопроводов протяженностью 3,5 тысячи километров. Это - один из основных инфраструктурных проектов в нашем регионе. Конечно, это очень важно для нас, наших партнеров, энергетической безопасности Европы", - сказал глава государства.

По его словам, в конце текущего месяца Азербайджан будет принимать традиционный Консультативный совет Южного газового коридора, который ежегодно проводим в Баку с целью рассмотрения проделанной работы и планирования предстоящих дел.

"Надеюсь, участников будет много. Сегодня мы работаем с новыми странами в связи с будущими проектами. Потому что Южный газовый коридор соединяет семь стран - Азербайджан, Турцию, Грузию, Болгарию, Грецию, Албанию, Италию. А три балканские страны - Босния и Герцеговина, Монтенегро и Хорватия уже подписали с нами меморандум о взаимопонимании в связи с присоединением к проекту на второй фазе, в частности, предусматривающей строительство Ионическо-Адриатического трубопровода, проходящего через территорию этих стран. В техническом отношении это возможно, с точки зрения запасов газа - тоже. Мы увеличили добычу, и конечно, будет потребность в большей поддержке со стороны Европейской комиссии. Потому что если данный проект также будет включен в число проектов, отвечающих общим интересам Европейского Союза, то его реализация пойдет быстрее. Некоторые страны, работающие с нами над Южным газовым коридором, впервые в истории будут иметь возможность обладать альтернативными источниками поставок. Альтернативный источник - это не только маршрут, так как, касаясь безопасности, мы должны говорить об источнике. В нашем лице транспортировка азербайджанского газа на европейский, турецкий рынки является новым источником и новым маршрутом. Считаю, что в этом преимущество нашего проекта, поэтому Европейский Союз оказывает ему сильную поддержку. По этой причине, несмотря на то, что завершающие работы будут проведены до конца нынешнего года, мы можем считать Южный газовый коридор уже завершившимся проектом", - сказал Президент Ильхам Алиев.