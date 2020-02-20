В Мюнхене завершила работу очередная конференция по безопасности. В конференции в этом году приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Азербайджанскую делегацию возглавил Президент Ильхам Алиев. Одним из важнейших экономических и геополитических итогов конференции в Мюнхене стало очередное подтверждение критической важности нашей страны для европейских партнеров. Проект Южного газового коридора - незаменим для европейских потребителей.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году первоначально как заседание представителей оборонных ведомств стран-членов НАТО. Но в дальнейшем она расширила границы и сегодня превратилась в международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Здесь обсуждаются самые разные вопросы, но все они так или иначе связаны с темой безопасности, в которой остро нуждается современный мир.

Хорошо известно, что основой безопасности любой страны в современную эпоху является далеко не только армия или золотой запас. В эпоху глобальной индустриализации и зависимости от энергоресурсов одной из самых насущных проблем является энергетическая безопасность. Страны, сумевшие ее себе обеспечить, находятся в гораздо более выгодном положении, чем те, что остаются в подвешенном состоянии или зависят от непрогнозируемого источника. В такой ситуации страны-экспортеры энергоресурсов выступают на первый план, и сегодня можно видеть, насколько серьезно смещаются границы интересов и политические акценты.

Азербайджан - одна из стран, для которой вопрос энергобезопасности не стоит уже давно. Перед ним стоит другая задача - обеспечить потребности той части континента, которая всегда была очень зависима от импорта энергоресурсов и сегодня озабочена своей безопасностью. В этом плане строящийся по инициативе Азербайджана "Южный газовый коридор" обещает стать проектом века, и не случайно его завершения так ждут в Европе.

"Южный газовый коридор очень важен для нас, наших партнеров, энергетической безопасности Европы", - сказал, выступая в пятницу на круглом столе на тему "Энергетическая безопасность" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подробно проинформировал участников мероприятия о том, как идут дела в проекте. Проект практически завершен. Как отметил Президент Ильхам Алиев, успешно завершен основной газопровод TANAP (Трансанатолийский газопровод), достигший турецко-греческой границы, то есть три из четырех сегментов ЮГК уже готовы. Последний сегмент ТАР (Трансадриатический газопровод) будет завершен в конце нынешнего года. Таким образом, будет сдана в эксплуатацию интегрированная система трубопроводов протяженностью 3,5 тысячи километров. Это - один из основных инфраструктурных проектов в нашем регионе, важный как для Азербайджана, так и для его партнеров в Европе.

В конце февраля в Баку должно пройти очередное заседание Консультативного совета Южного газового коридора.

"Надеюсь, участников будет много. Сегодня мы работаем с новыми странами в связи с будущими проектами. Потому что Южный газовый коридор соединяет семь стран - Азербайджан, Турцию, Грузию, Болгарию, Грецию, Албанию, Италию. А три балканские страны - Босния и Герцеговина, Монтенегро и Хорватия - уже подписали с нами меморандум о взаимопонимании в связи с присоединением к проекту на второй фазе, в частности, предусматривающей строительство Ионическо-Адриатического трубопровода, проходящего через территорию этих стран. В техническом отношении это возможно, с точки зрения запасов газа - тоже", - сказал глава Азербайджана.

Между тем, число участников проекта может вскоре вырасти. На днях состоялось заседание Венгерско-азербайджанского совместного экономического комитета. В ходе форума министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в 2023 году и Венгрия может начать закупать газ у Азербайджана. По мнению венгерского министра, ежегодные 1-2 миллиарда кубических метров газа, которые Венгрия будет импортировать из Азербайджана, значительно повысят энергобезопасность страны, цитируют СМИ. Сийярто также подчеркнул, что закупка азербайджанского газа стала реальностью благодаря строительству Южного газового коридора и увеличению добычи газа в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении в Мюнхене как раз коснулся вопроса увеличения добычи и заметил, что не помешала бы большая поддержка со стороны Европейской комиссии. Если данный проект также будет включен в число проектов, отвечающих общим интересам Европейского Союза, то его реализация пойдет быстрее, сказал азербайджанский лидер и указал на то, что среди партнеров по ЮГК есть страны, впервые в истории получающие возможность обладать альтернативными источниками поставок.

"Альтернативный источник - это не только маршрут, так как, касаясь безопасности, мы должны говорить об источнике. В нашем лице транспортировка азербайджанского газа на европейский, турецкий рынки является новым источником и новым маршрутом. Считаю, что в этом преимущество нашего проекта, поэтому Европейский Союз оказывает ему сильную поддержку. По этой причине, несмотря на то, что завершающие работы будут проведены до конца нынешнего года, мы можем считать Южный газовый коридор уже завершившимся проектом", - сказал Президент Ильхам Алиев.

При том, что проект ЮГК подходит к завершающей стадии и по его рентабельности даются хорошие прогнозы, все еще находятся сомневающиеся или же противники транспортировки азербайджанского газа по этому маршруту. Были и препятствия явно политического характера и без внятной мотивации. Правда, в последние год-два негативный фон вокруг азербайджанского проекта намного спал, так как явные выгоды ЮГК неоспоримы, к тому же интерес к эксплуатации этого трубопровода проявляют уже добывающие страны Центральной Азии. Азербайджан давно зарекомендовал себя как надежный партнер. Тут нелишним будет напомнить об успешной эксплуатации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, в реализацию которого в свое время тоже верили не многие. Между тем, как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, Азербайджан остается очень стабильным поставщиком нефти.

"С 2006 года, когда был открыт трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, не случилось никаких перебоев, форс-мажорных ситуаций или проблем. С геополитической и технической точек зрения реализовать его было тоже очень сложно, так как он впервые соединял Каспийское и Средиземное моря. Для некоторых стран, в том числе европейских, азербайджанская нефть составляет около 40 процентов их потребления. Поэтому мы будем продолжать оставаться надежным партнером как поставщик нефти. Недавно мы продлили контракт с компанией ВР. До 2050 года у нас будет относительно стабильный производственный профиль", - сказал глава государства.

Не ошибемся, если скажем, что Азербайджан в определенной степени является в вопросах энергообеспечения Европы хозяином положения. Потому что даст европейцам альтернативу, без которой энергетическая безопасность, а значит и безопасность в целом невозможны.

Лейла Таривердиева