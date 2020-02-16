В ходе дискуссии на тему нагорно-карабахского конфликта, между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пашиняном на Мюнхенской конференции, лидер Азербайджана задавал тон.

В своем выступлении он подчеркнул: "Все армянские руководители стремятся сохранить статус-кво, азербайджанцы должны вернуться на свои земли, нужно вывести с оккупированных территорий армию Армении, они думают сохранить эти территории. Никогда!". Оказавшись под напором фактов, которые высказывал Президент Азербайджана, премьер-министр Армении Пашинян постоянно врал. Не найдя никаких слов для опровержения озвученных реальных фактов, он в очередной раз прибегнул к известному лживому утверждению армянской пропаганды, что Карабах был отдан Азербайджану большевиками в период правления Сталина.

Между тем ложь армянской пропаганды, о постановлении Кавбюро, якобы, в соответствии с которой Нагорный Карабах был передан Азербайджану, была разоблачена Президентом Ильхамом Алиевым. Президент Азербайджана обратился к многочисленным участникам панели со словами: "опять ложь, в документе, принятом большевиками, написано не отдать, а оставить в составе Азербайджана".

Дальше глава нашего государства аргументированно заявил: "если большевики виноваты насчет Нагорного Карабаха, то почему (армяне) не меняют название города "Степанакерт" ведь это имя Шаумяна - большевика, друга Сталина. Не меняют, так как историческое название этого города "Ханкенди" - "Ханское село". Неоднократно выставляя Пашиняна на посмешище публики, под самый занавес дискуссии Президент Ильхам Алиев многозначительно заявил, что армяне уже самоопределились в Армении и если "хотят самоопределяться второй раз, то пусть найдут себе другое место за пределами Азербайджана".

Директор экспертного совета Baku Network

доктор философии Эльхан Алескеров

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