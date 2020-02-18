На состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) были рассмотрены жалобы кандидатов в депутаты от II Бинагадинского избирательного округа №9 Гюнель Сафаровой, Эльшада Мусаева и других кандидатов. Они требовали отменить результаты выборов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам члена ЦИК Габиля Оруджова, по причине того, что обращения были связаны с одними и теми же участками, их рассмотрели сообща.

"В обращении было отмечено, что несмотря на низкую активность избирателей, некоторые члены комиссий искусственно завысили число голосующих, а также наблюдателям чинили некоторые препятствия. Материалы расследования ОИК также были приложены к обращению. В ходе расследования указанные факты не были подтверждены", - сказал Оруджов.

Он предложил оставить решение ОИК в силе. Габиль Оруджов также добавил, что спорные случаи на 31-м и 35-м участках, отраженные в распространенных в социальных сетях видеозаписях, нашли свое подтверждение. В связи с этим член ЦИК посчитал, что итоги голосования на этих участках следует считать недействительными.

После голосования было принято решение объявить результаты выборов на 31-м и 35-м участках недействительными.