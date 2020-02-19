Узбекистан и Азербайджан являются стратегическими партнёрами.

Об этом сказал Trend независимый эксперт Олег Голишников (Ташкент, Узбекистан), передает Day.Az.

Эксперт отметил, что Азербайджан является одним из ключевых партнёров Узбекистана на Южном Кавказе: "Ташкент и Баку заинтересованы в дальнейшем развитии узбекско-азербайджанских отношений. Приверженность данной цели была также подтверждена в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан в октябре 2019 года, где узбекский лидер не только провёл двустороннюю встречу со своим азербайджанским коллегой Президентом Ильхамом Алиевым, но и впервые принял участие в Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Участие Узбекистана в Тюркском Совете может способствовать углублению кооперации между участниками данной организации, в том числе между Ташкентом и Баку, прежде всего, с точки зрения торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Тот факт, что Узбекистан стал полноправным членом Тюркского совета, говорит о более гибком подходе действующего узбекского руководства к многопрофильным организациям. Сегодня в Ташкенте на Тюркский совет смотрят как на одну из площадок, с помощью которых Узбекистан может продвигать свои интересы, в первую очередь, торгово-экономические. О последнем, в частности, свидетельствуют предложения, озвученные Мирзиёевым на Саммите Тюркского совета, - это и организация совместных технопарков, инновационных стартап-компаний и венчурных фондов. Узбекский лидер также предложил создать совместный инвестиционный фонд и открыть торговые дома тюркоязычных стран".

По его словам, торгово-экономическая составляющая узбекско-азербайджанских отношений активно развивается, но пока её потенциал не полностью задействован: "Если посмотреть на взаимный товарооборот, то его показатели весьма скромны - чуть более 43 миллионов долларов (по итогам 2018 года), причём сальдо торгового баланса значительным образом складывается в пользу Азербайджана (экспорт в Узбекистан составил порядка 35 миллионов долларов). Основу азербайджанского экспорта в Узбекистан составляют полиэтилен, лаки и красители, керосин и другие, тогда как Узбекистан в основном поставляет на азербайджанский рынок сухофрукты, хлопковое волокно, орехи и так далее. Обеим сторонам нужно увеличить взаимное торгово-экономическое взаимодействие, а главное подумать за счёт чего можно расширить номенклатуру товаров торговли между Узбекистаном и Азербайджаном".

Также политолог считает, что налажено сотрудничество обеих стран и в военной сфере, что, по его словам, свидетельствует о высоком политическом доверии между Ташкентом и Баку: "Так, накануне заседания совета глав оборонных ведомств государств СНГ, проходившего в Баку в октябре 2019 года, состоялась встреча между министром обороны Узбекистана Баходыром Курбановым и его азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. В ходе данной встречи обе стороны подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2020 год, а также подтвердили, что взаимодействие Узбекистана и Азербайджана в сфере безопасности служит укреплению стабильности, как в Центральной Азии, так и на Южном Кавказе".

Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества между обеими странами эксперт видит развитие логистики и мультимодальных транспортных коридоров: "Узбекистан, как известно, является страной double-landlocked. Поэтому поиск и диверсификация маршрутов доставки узбекских грузов, в том числе на рынки Европы и Западной Азии, относится к числу приоритетных внешнеэкономических задач страны. Использование транзитного и транспортно-коммуникационного потенциала Транскавказского транспортного коридора позволяет странам Центральной Азии, включая Узбекистан, нарастить объёмы перевозок своих грузов по данному транспортному коридору. В этом смысле интерес для Ташкента представляет новая железная дорога "Баку-Тбилиси-Карс" (октябрь 2017года) и новый международный морской порт в посёлке Алят (май 2018 года). На церемонии открытия нового железнодорожного коридора "Баку-Тбилиси-Карс" участвовал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, что говорит о серьёзном внимании Ташкента к реализации транспортно-коммуникационных проектов, способствующих диверсификации маршрутов транспортировки узбекской продукции. В рамках развития транспортных коридоров Узбекистан и Азербайджан участвуют в программах TRACECA и CAREC. Транспортную повестку Баку активно продвигает и в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), к которой Азербайджан присоединился в качестве партнёра по диалогу ещё в 2016 году. Так, в апреле 2020 года Азербайджан и ШОС запланировали провести конференцию, посвящённую развитию транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад". Перспективным обещает быть формирование новых транспортных маршрутов в рамках китайской инициативы "Один пояс и один путь", в реализации которой Азербайджан и Узбекистан также участвуют".

Согласно его словам, имеются определённые перспективы и в укреплении энергетического сотрудничества: "В частности, подписаны соглашения с SOCAR касательно реализации совместного проекта по увеличению добычи углеводородов на месторождениях Кашкадарьинской области Узбекистана. Сделаны также шаги к совместному изучению на азербайджанской части Каспийского моря проектов по добычи нефти. Кроме того, для увеличения своего экспортного потенциала, Узбекистан намерен использовать возможности компании SOCAR Trading по осуществлению трейдерских операций. С этой целью стороны намерены создать совместное предприятие, этот вопрос был обсуждён на встрече в АО "Узбекнефтегаз" в ноябре 2019 года с участием представителей азербайджанских компаний SOCAR, SOCAR Trading и Chemtrade LLC. Самое главное для обеих сторон - это перевести реализацию этих проектов в практическую плоскость и довести до конца намеченные планы".

Среди других перспективных сфер сотрудничества эксперт выделил укрепление взаимодействия в области туризма и образования. По его мнению, это позволит вывести культурно-гуманитарное сотрудничество Узбекистана и Азербайджана на новый, более высокий, уровень.

В заключении политолог затронул культурную близость народов обеих стран, что, согласно его словам, служит одним из ключевых базисов тесного взаимодействия между Узбекистаном и Азербайджаном: "Тюркские корни, общность традиций, наличие азербайджанской диаспоры в Узбекистане и узбекской - в Азербайджане играют весомую роль в укреплении узбекско-азербайджанских отношений. Но, на мой взгляд, для углубления этих отношений обе страны должны наполнить двустороннее сотрудничество прагматическим содержанием, подкрепив их весомыми торгово-экономическими показателями. Немаловажным фактором в этом отношении будет развитие инвестиционного сотрудничества, создание совместных предприятий на территории обеих стран, формирование благоприятного климата для развития бизнеса с обеих сторон".