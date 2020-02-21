Как известно, в конце марта на оккупированных территориях Азербайджана планируется очередная провокация против азербайджанского законодательства и международного права. В Армении ее именуют "выборами".

Проводится она уже не в первый раз, и всякий раз это беззаконие оценивается международным сообществом однозначно и в соответствии с буквой международного права. Не признаются итоги этих шоу в оккупированном Карабахе ни партнерами и союзниками Армении, ни теми структурами и странами, представители которых "наблюдают" за процессом. Не будут они признаны и в этот раз, но, как говорится, шоу должно продолжаться, поэтому выдвигаются какие-то кандидаты, идет "предвыборная" агитация, а где-то за океаном кто-то уже собирается на армянские шашлыки.

Как сообщают армянские СМИ, группа американских конгрессменов отправит для наблюдения за ходом "выборов" в оккупированном Карабахе работников своих офисов.

Конгрессмен армянского происхождения Джеки Спир заявила, что, дескать, несмотря на непризнание сепаратистского образования со стороны Азербайджана, "жизнь там продолжается, и очень важно, чтобы в республике развивалась демократия". Своего советника Джеймса Джонсона отправит на сепаратистское шоу и ветеран армянского лобби в Конгрессе Фрэнк Паллоне. Паллоне тоже узрел в НК признаки "свободного общества" и считает, что их должно увидеть все международное сообщество.

Высказанные представителями армянского лобби мысли - полный абсурд, сказал Day.Az доктор юридических наук, профессор Намик Алиев.

"О каком "развитии демократии" на оккупированных территориях может идти речь? Более абсурдных мыслей, чем озвученные той же Спир, я еще не слышал. Весь мир знает, что Нагорный Карабах управляется Республикой Армения, там стоят подразделения ВС РА, оккупировавшие азербайджанские земли, а сын премьер-министра Пашиняна проходит военную службу в Нагорном Карабахе. О какой независимости говорит эта конгрессмен? Она может показать на карте территорию этого "независимого" Карабаха? Кем он признан? Может быть, Арменией или США? Я уже не говорю о том, что участие представителей Конгресса в подобных мероприятиях в оккупированном Карабахе само по себе является нарушением международных правовых норм", - сказал эксперт.

Вопросов к лоббистам много, отметил наш собеседник. Например, интересно, какую территорию имеют в виду лоббисты при определении "независимости" НК - только бывшую НКАО, или всю территорию, оккупированную вооруженными силами Республики Армения, включающую 7 прилегающих районов? Если только территорию бывшей НКАО, то, как быть с правами изгнанной оттуда азербайджанской части населения? Если территорию "НКАО + 7 административных районов Азербайджана", то, как быть с правами жертв этнической чистки, более 700 тысяч азербайджанских граждан, изгнанных со своих земель во имя безопасности 100 тысяч армян?

"Советник Паллоне Джеймс Джонсон заявляет, что ему "известно, что предыдущие выборы в Карабахе были свободными, справедливыми и прозрачными по всем параметрам". А известно ему, что Государственный департамент США не признал эти так называемые выборы, как и все предыдущие, проводившиеся Ереваном на оккупированных азербайджанских территориях? Кроме того, общество, созданное на оккупированных территориях в результате агрессии, сопровождаемой этническими чистками, по определению не может быть свободным и демократическим. Мне было бы очень интересно услышать ответы этих "наблюдателей" на мои вопросы. Хотя вряд ли у них найдутся дельные аргументы", - сказал Намик Алиев.

Зульфугар Ибрагимов