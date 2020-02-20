С целью помощи в устранении тяжелых последствий лесных пожаров, бушующих в Австралии с конца 2019 года, по поручению Президента Ильхама Алиева Кабинет министров соответствующим распоряжением выделил гуманитарную помощь в размере 50 тысяч долларов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД, в связи с этим директор Азербайджанского агентства международного развития при МИД Сеймур Фаталиев вручил президенту Азербайджанского общества Красного полумесяца Новрузали Асланову сертификат о финансовой помощи, передает Day.Az.

Вышеуказанные средства были направлены Австралийскому обществу Красного креста посредством Азербайджанского общества Красного полумесяца.

Как сообщают зарубежные СМИ, в результате пожаров в Австралии погибли 25 человек, сотни миллионов животных, сгорели около двух тысяч домов, а также территория площадью свыше восьми миллионов гектаров.