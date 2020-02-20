https://news.day.az/politics/1204941.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник неизвестному солдату в Риме - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник неизвестному солдату в Риме - ФОТО
Находящийся с государственным визитом в Италии Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 20 февраля посетили памятник неизвестному солдату в мемориальном комплексе "Altare della Patria"
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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