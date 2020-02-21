20 февраля во дворце Квиринальском дворце в Риме состоялся государственный прием от имени Президента Италии Серджио Маттареллы в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на приеме также присутствовали Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

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