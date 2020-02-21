https://news.day.az/politics/1204976.html В честь Президента Азербайджана в Риме состоялся государственный прием - ФОТО
В честь Президента Азербайджана в Риме состоялся государственный прием - ФОТО
20 февраля во дворце Квиринальском дворце в Риме состоялся государственный прием от имени Президента Италии Серджио Маттареллы в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на приеме также присутствовали Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
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