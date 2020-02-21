Развитие связей с Италией, членом ЕС, может содействовать расширению отношений Азербайджана с этой структурой. Об этом сказал Trend депутат Муса Гасымлы, передает Day.Az.

Сказав, что государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию важен с нескольких точек зрения, он прежде всего отметил, что это один из успешных шагов во внешней политике Азербайджана.

Депутат напомнил, что итало-азербайджанские отношения имеют глубокие исторические корни: "Еще в средние века итальянские путешественники были в Азербайджане и интересовались страной. В 1918-1920 годах между Азербайджаном и Италией были налажены определенные отношения и до 1922 года существовали политические и дипломатические связи различного уровня. В советский период Азербайджанская ССР через Центр поддерживала связи с Италией. Некоторые виды продукции, производимые в Азербайджане, поставлялись в Италию, существовали определенные культурные связи".

Гасымлы отметил, что в 1991 году после того, как Азербайджан восстановил государственную независимость, появились возможности установить непосредственно прямые связи с Италией.

По его словам, безусловно, новую страницу в отношениях между двумя странами открыл визит в Италию Общенационального лидера Гейдара Алиева: "После этого визита была расширена договорно-правовая база азербайджано-итальянских отношений, и сотрудничество стало развиваться в различных сферах. В последующие годы благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева азербайджано-итальянские отношения поднялись на совершенно новый уровень".

Напомнив, что Баку и Неаполь являются городами-побратимами, Гасымлы считает, что у азербайджано-итальянских отношений большие перспективы.

Гасымлы добавил, что наличие этих перспектив еще раз показывают переговоры, проведенные главой государства в Риме: "Италия - одна из семи влиятельных стран мира, имеющая вес в мировой политике и экономике. Италия - один из важнейших торговых партнеров Азербайджана. Визит Президента Ильхама Алиева в Италию показывает наличие большого потенциала и перспектив двусторонних отношений, поэтому считаю, что этот визит главы государства придаст больше динамики развитию связей двух стран и выявит новые перспективные направления для сотрудничества".

Напомним, что 19 февраля Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Италию, а 20 февраля глава государства провел ряд официальных встреч в Риме.

В этот же день по завершении встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте в расширенном составе состоялась церемония обмена азербайджано-итальянскими документами.

Сегодня в Риме будет проведен Итало-азербайджанский бизнес-форум.