Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию является знаковым событием и несомненно придаст серьезный импульс развитию и укреплению отношений между Баку и Римом. Об этом заявил Trend известный итальянский журналист, писатель, видный политик и общественный деятель Джульетто Кьеза, передает Day.Az.

По оценкам известного итальянского политика, визит азербайджанского лидера в Италию откроет новую страницу в развитии двусторонних отношений.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Италией за последние годы динамично развивается, что говорит о взаимном интересе государств. Италия занимает первое место среди торговых партнеров Азербайджана. Большие объемы азербайджанской нефти транспортируются в Италию, в нефтяном импорте нашей страны Азербайджан занимает первое место, налажено сотрудничество в области инфраструктуры, строительства, транспорта, сельского хозяйства, а также промышленного производства. В то же время Азербайджан тесно сотрудничает с действующими в данных отраслях итальянскими компаниями. Декларация стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией, подписанная несколько лет назад, придала значительный толчок сотрудничеству и вывела двусторонние связи на более высокий уровень. Как результат этого, наши страны наладили надежные двусторонние связи в ведущих отраслях экономики, в частности, в энергетике. С каждым годом улучшается гуманитарное сотрудничество, развиваются культурные связи. Полагаю, что двусторонние связи в сфере энергетики еще больше интенсифицируются с полной реализацией масштабного проекта "Южного газового коридора"", - продолжил Джульетто Кьеза.

По оценкам итальянского политика, спектр двустороннего сотрудничества между Баку и Римом будет расширяться и приносить выгоду в соответствии с интересами Италии и Азербайджана.

Далее европейский политик отметил, что Азербайджан играет активную роль в обеспечении регионального сотрудничества и безопасности, что является показателем продуманной внешней стратегии государства.

Напомним, что 19 февраля Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Италию, а 20 февраля глава государства провел ряд официальных встреч в Риме.

В этот же день по завершении встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте в расширенном составе состоялась церемония обмена азербайджано-итальянскими документами.