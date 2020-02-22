https://news.day.az/politics/1205425.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Ватикане с государственным секретарем Святого Престола
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Ватикане с государственным секретарем Святого Престола
22 февраля в рамках визита в Ватикан состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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