22 февраля в рамках визита в Ватикан состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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