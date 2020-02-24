Состоявшиеся в Ватикане встречи и переговоры Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с Папой Римским Франциском имеют глубокое значение не только для интересов Азербайджана, но и в цивилизационном контексте.

Награждением Первого вице-президента Мехрибан Алиевой одним из высших папских рыцарских орденов - Большим крестом ордена Пия IX, Святой престол фактически подтвердил и благословил особую миссию и Азербайджана, и непосредственно Мехрибан Алиевой в сохранении ценностей глубинной цивилизации, разрушаемой в современном мире.

Кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что "в Азербайджане укрепляются межкультурный диалог, мультикультурализм, а также гармония между мусульманами, христианами и евреями".

Упомянутая кардиналом "гармония между мусульманами, христианами и евреями" - это код спасения цивилизации и традиционных ценностей от разрушительных тенденций, о чем настоятельно говорят миру представители традиционных конфессий. В том числе их обращения прозвучали на недавно прошедшем в Баку II Саммите мировых религий. Этот Саммит является подтверждением того, что Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой выражают доверие религиозные лидеры всех мировых конфессий. Их ставка на Азербайджан как здоровую модель будущего толератного мира - это результат глубинной философии и долгосрочной стратегии азербайджанского государства, огромного труда и личной инициативы Президента Ильхама Алиева и его главного соратника Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, тонко и красиво воплощающей эти цели.

Мехрибан Алиева получила уже не одну награду такого сакрального смысла и высокого уровня как мусульманского, так и христианского мира.

В 2017 году Орден за помощь Русской Православной церкви (РПЦ) - Орден святой равноапостольной княгини Ольги - вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой один из лидеров православного мира, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Особая миротворческая, гуманитарная и межкультурная миссия Мехрибан Алиевой получила высокие оценки и награды во многих странах мира - Италии, Франции, России, Пакистане, Польше, Сербии, Грузии и многих других.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своем личностном уровне выполняет миссию цивилизационного характера, что было особо подчеркнуто Папой Римским, отметившим ее особый вклад в сохранение культурных ценностей европейской цивилизации.

С подачи Президента Ильхама Алиева и при внушительном личном вкладе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой цивилизационная концепция Азербайджана развивается уже на протяжении многих лет и получила развитие в том числе в формате "Бакинского процесса", включающего вопросы межкультурного, межцивилизационного диалога и мультикультурализма.

Сегодня "Бакинский процесс" приобретает глобальное измерение. С 2011 года в рамках "Бакинского процесса" было проведено пять Всемирных форумов по межкультурному диалогу (в 2011, 2013, 2015, 2017 и 2019 годах), шесть Бакинских международных гуманитарных форумов (2011, 2012, 2013, 2014, 2016 и 2018 годах), два Всемирных саммита религиозных лидеров (2010 и 2019 года), VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН (25-27 апреля 2016 года) и других.

И тот факт, что Азербайджану также доверено председательство в Движении неприсоединения свидетельствует о том, что наша страна будет транслировать свой опыт межконфессионального согласия и межкультурного диалога на огромный ареал входящих в этот формат 120 стран мира. Президент Ильхам Алиев заверил Папу Римского в ходе встречи в Ватикане, что "в период председательства в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах межрелигиозный и межкультурный диалог, мультикультурализм будут являться приоритетом для Азербайджана.

"Предложенный Азербайджаном образец толерантности и сосуществования является одним из основных факторов, служащих предотвращению конфликтов и столкновений в мире", - сказал Ильхам Алиев на земле Святого престола.

И эту миссию - с одной стороны нести мир Азербайджану через диалог и предотвращение цивилизационных столкновений, а с другой - нести в мир азербайджанскую культуру межрелигиозного диалога - дальновидный Президент Азербайджана доверяет Мехрибан Алиевой, поскольку она, как никто иной, оправдывает смысл истины, что "красота - личностная, духовная, эстетическая - спасет мир". И когда-нибудь этот мирный посыл Азербайджана, и лично Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, вернется возвращением мира на оккупированные азербайджанские земли и приведет к восстановлению территориальной целостности Азербайджана.