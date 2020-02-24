Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Эмиру Государства Кувейт Шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

Передаю Вам и в Вашем лице дружественному народу Кувейта самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны.

Уверен, что развитие азербайджано-кувейтских отношений и впредь будет служить укреплению дружбы и сотрудничества между нашими народами.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему народу - постоянного мира и благосостояния", - говорится в поздравлении.