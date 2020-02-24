https://news.day.az/politics/1205996.html Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта
Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Эмиру Государства Кувейт Шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
Передаю Вам и в Вашем лице дружественному народу Кувейта самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны.
Уверен, что развитие азербайджано-кувейтских отношений и впредь будет служить укреплению дружбы и сотрудничества между нашими народами.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему народу - постоянного мира и благосостояния", - говорится в поздравлении.
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