МИД и Генпрокуратура Азербайджана распространили заявление в связи с 28-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Исполняется 28-я годовщина геноцида, совершенного в Ходжалы армянскими вооруженными силами в ходе военной агрессии Армении против Азербайджана. В результате агрессии Армении против Азербайджана была оккупирована примерно 1/5 часть территорий Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, а более одного миллиона азербайджанцев, которые жили на этих территориях, а также на территории Армении, подверглись этнической чистке. Во время этой агрессии против гражданского населения Азербайджана были совершены многочисленные преступления, в том числе акты геноцида, ответственность за которые несет сторона-агрессор - Армения. Самая трагическая страница этих событий связана с оккупацией города Ходжалы. До конфликта в этом городе, расположенном в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, проживали 7000 человек. С октября 1991 года город был полностью взят в окружение вооруженными силами Армении. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вслед за массовым артиллерийским обстрелом вооруженные силы Армении с помощью 366-го бывшего советского мотострелкового полка оккупировали Ходжалы. Сровняв Ходжалы с землей, оккупанты с особой жестокостью совершили геноцид мирного населения города.

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