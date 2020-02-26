Отсутствие реальной заинтересованности руководства Армении, вразрез ее заявлениям о "приверженности" мирному урегулированию конфликта, мешает данному процессу.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом на сегменте высокого уровня заседания 43-й сессии Совета по правам человека ООН сказал заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов.

Он сообщил, что Азербайджан является партнером ООН, а также привержен расширению сотрудничества с Верховным комиссариатом по правам человека.

"В последние годы мы укрепили сотрудничество с Комиссариатом. Азербайджан ведет активную работу с Советом по правам человека, в том числе со структурами, обладающими мандатом на осуществление особых процедур. В период председательства страны в Движении неприсоединения, которое было принято в ходе последнего саммита организации в Баку, Азербайджан построит свою деятельность на основе Бандунгских принципов, в частности будет защищать универсальность, неделимость и взаимозависимость всех прав человека", - сказал Рамиз Гасанов.

Замминистра подчеркнул важность принятия конструктивного подхода для защиты и поощрения прав и основных свобод человека и призвал все государства к диалогу и сотрудничеству в этом контексте.

Он довел до сведения участников мероприятия, что в направлении укрепления демократии, верховенства закона, поощрения и защиты прав человека в Азербайджане проводятся масштабные и продолжительные реформы. Гасанов отметил, что парламентские выборы, проведенные в Азербайджане девятого февраля, стали важным шагом в данном направлении. Замминистра отметил, что для обеспечения избирательного права 700 тысяч вынужденных переселенцев, которые были изгнаны из своих домов в результате агрессии Армении против Азербайджана, было создано 523 избирательных участка. Для участия в процессе голосования также были приглашены граждане Азербайджана армянской национальности, живущие в Нагорном Карабахе, и некоторые из них приняли участие в электронном голосовании.

Рамиз Гасанов подчеркнул, что глава МИД Армении, злоупотребляя функциями Совета, грубо нарушив международное право, в том числе устав ООН, вбросил множество сфальсифицированных и ложных фактов в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом с целью оправдания агрессивной политики своей страны в отношении Азербайджана. Именно эта политика является основной причиной конфликта.

"Армения игнорирует соответствующие резолюции Совбеза ООН и других международных организаций, утверждающих территориальную целостность Азербайджана, осуждающих применение силы Арменией в отношении Азербайджана, оккупацию земель, нападения на гражданские лица, в том числе требующих немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил с территории Азербайджана.

Сегодня Азербайджан чтит память жертв одной из самых темных страниц армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта - Ходжалинского геноцида, который с течением времени признает все большее число государств. В этот день 1992 года 613 мирных жителей этого маленького городка Нагорно-Карабахского региона Азербайджана были зверски убиты, только потому что, они являлись азербайджанцами. Этот факт впоследствии признал и сам экс-президент Армении. С этой точки зрения, Азербайджан призывает Совет, обладателей его мандата и Верховный комиссариат занять принципиальную позицию и принять эффективные меры для восстановления прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, которые нарушаются уже около 30 лет.

Армения, пытаясь, исказить реалии, призывает применить принцип самоопределения исключительно в отношении армянской этнической группы, живущей в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, при этом скрывая, что все азербайджанцы этого региона были изгнаны из своих домов силами Армении. Ввиду этого, нет понятия "народ Нагорного Карабаха", наряду с азербайджанской, есть армянская община Нагорного Карабаха. В таком случае, проведение так называемых "выборов" в Нагорном Карабахе является нарушением международного права.

Отсутствие реальной заинтересованности руководства Армении, вразрез ее заявлениям о "приверженности" мирному урегулированию конфликта, мешает данному процессу. Во время последней Мюнхенской конференции по безопасности, в ответ на сфальсифицированные претензии Армении в связи с этим конфликтом, Президент Азербайджана однозначно заявил, что любой путь решения данного конфликта в ходе мирных переговоров должен обеспечивать признанную на международном уровне территориальную целостность Азербайджана.

Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, и это основано на нормах международного права. Территориальная целостность Азербайджана признается всем миром, и чем раньше правительство Армении поймет, что политика в отношении соседей, вредоносная для нее самой, бесперспективна, тем раньше армянский народ получит доступ к бенефициям мира и развития", - сказал Рамиз Гасанов.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.