https://news.day.az/politics/1207119.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Заки Мамедова в Баку - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Заки Мамедова в Баку - ФОТО
28 февраля в Баку состоялось открытие подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Заки Мамедова в Баку.
В открытии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре