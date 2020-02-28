28 февраля в Баку состоялось открытие подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Заки Мамедова в Баку.

В открытии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется