https://news.day.az/politics/1208713.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Н-ской воинской части Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Н-ской воинской части Министерства обороны
4 марта Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии расположенной в Агстафе Н-ской воинской части Министерства обороны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.
Глава государства ознакомился с условиями, созданными в воинской части.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре