4 марта Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии расположенной в Агстафе Н-ской воинской части Министерства обороны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в воинской части.

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