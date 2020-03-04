4 марта в Товузе состоялось открытие Музея государственных символов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие музея.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о демонстрируемых в музее экспонатах.

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