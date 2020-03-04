https://news.day.az/politics/1208823.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытие в автомобильной дороги в Товузе после реконструкции
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытие в автомобильной дороги в Товузе после реконструкции
4 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытие в автомобильной дороги Говлар-Аййублу-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агаджгала-Гочдере-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала в Товузе после реконструкции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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