Немного о пушечном мясе антиазербайджанской пропаганды

На днях - к нашему удивлению - мы обнаружили на армянских ресурсах высказывания в защиту некоего Аббаса Джумы и перепосты его публикаций в социальных сетях с оскорблениями в адрес портала Day.Az. Разобрались: оказалось, что ранее наш дежурный редактор слово в слово, со ссылкой на первоисточник перепечатал материал российского издания в адрес этого гражданина.



Поэтому нам было крайне удивителен поток грязи в адрес Day.Az. Хотя, учитывая навязанную армянами информационную войну, можно предположить, что именно наше издание застряло у армянских пропагандистов как кость в горле. Честно говоря, гражданин этот, неинтересен нашей редакции ни как личность, ни как журналист. Но, учитывая, что армяне попытались использовать Аббаса Джуму в качестве то ли оглобли, то пушечного мяса, мы посчитали правильным предоставить возможность высказаться азербайджанскому журналисту Эльчину Алыоглу:

"В продажной толпе не ищите адвоката, который знает закон. Ищите продажного человека, который знает судью". Старая и мудрая сирийская пословица как нельзя точно подходит к некоторым странам, обществам и людям. К людям, растерявшим ценности, давно переставшим быть цельной натурой, в особенности.

И есть люди, о которых писать не хочется. Но надо - как говорил один из героев великолепной кинокомедии.

Писать, тем паче, рассматривать натуру таких индивидов, знаете ли, занятие не из самых приятных. Точнее, весьма неприятное дело. Но, увы, пока есть они и отравляют эфир своими маразматическими идиомами, их нужно знать.

Аббас Джума. Молодой, начитанный, нагловатый журналист. Как сам периодически признается, питает особенную любовь к Армении и ненависть к Турции. В исполнении Джумы его симпатии преподносятся как "любовь к древней Армении и армянскому народу" и "неприятие агрессивной политики Эрдогана". Вроде, человек не лишен сантиментов. Но это только на первый взгляд.

Если искать ответ на тривиальный вопрос "Так кто же Аббас Джума?", то придется рыться в дурно пахнущих медиаклоаках, вроде как "Реалист", "Информационное агентство REX", "Регнум" и т.д.

Аббас Джума родился в Москве, где получил начальное образование в английской спецшколе. Продолжил обучаться на второй родине - в Сирии, в Латакии в учебном заведении с военным уклоном. Вернувшись в Россию, окончил Российский университет дружбы народов по специальности "Журналистика".

Отец - сириец, мать- русская. Сейчас живет и работает в Москве, большая часть родственников живет в Латакии и Дамаске.

Ведет блог, где делится мнением об общественно-политических событиях. Сотрудничает с различными изданиями, в том числе и за пределами России.

Владеет русским, арабским и английскими языками. Постоянное место работы - "Федеральное Агентство Новостей", то есть, РИА ФАН.

Вроде все очень просто, ясно и даже обыденно. Сын сирийца питает любовь к Сирии, которая для него есть не что иное, как страна, "управляемая" Башаром Асадом и где - да, какой сюрприз - живут армяне.

Согласен, армяне жили в Турции издревле. Торговали, воровали, предавали и продавали, собирали и отдавали - в общем, были обычной армянской общиной в мусульманской стране.

Аббас Джума же уверен, что армяне были и есть светочами познания, сознания и развития для древнего Шама - иначе, Шам, она же Сирия, никогда бы не стала страной.

Сей юный фрукт пригожинской медиапомойки восторженно относится ко всему армянскому и самой Армении. Для него гора Агрыдаг - древний Арарат, скурвившийся Никол Пашинян - ходячий стандарт управления государством, а РИА ФАН - родная гавань в медийных бурях.

И вот, сей молодой отрок в очках разразился гневной отповедью в адрес Азербайджана, где обвинил нас в том, что мы-де, заврались и обвинили сиятельную акулу ротационных машин в глубинных "симпатиях" к армянскому истеблишменту вместе с армянской же диаспорой.

Аббас Джума, ерничая в размер своей тени, изволить писать, что-де он никакого отношения не имеет к руководителю медиа-холдинга МИА "Россия сегодня" Маргарите Симонян: "С Симоньян я не знаком. Видел её несколько раз по телевизору - симпатичная, умная женщина. И ни копейки от армянской диаспоры не получил. Даже обидно. Ребята пишите, если что. Я открыт и мой Яндекс кошелек тоже".

Так вот, как говорят евреи, "поц разбушевался" и потому пройдемся по хламу в помойке, где опять же, увы, отрабатывает свой хлеб Джума.

РИА ФАН, как известно, имеет очень и очень дурную репутацию в медиапространстве России. Аббас Джума, уж потрудитесь и вбейте в строку запроса Google "Скандалы РИА ФАН". Уверен, что знаете, о чем пишу. Тут и фабрика троллей, и публикация черного пиара, и заказные статейки, и кучкующиеся продажные журналюги, и медиасопровождения похождений ЧВК "Вагнер", и обеливание вкупе с "героизацией" воюющих в Сирии "псов войны" и контрактников - одним словом, мерзко пахнущего мусора воз и маленькая тележка.

Аббас Джума, как сотрудник РИА ФАН, всегда и всем следует установкам руководства, "колыхаясь согласно генеральной линии".

Аббас написал в своем блоге: "Ну да, мне очень понравилось в Армении. И люди прекрасные. И кухня. Уверен, в Азербайджане не хуже. И если позвонят из Баку и пригласят взять интервью у президента Алиева - с радостью соглашусь. И селфи сделаю. Какие проблемы? Некоторые мои азербайджанские друзья уже написали мне - смущенно посоветовали не обращать внимание. Кто-то даже извинился".

Страны и кухни не могут быть отъявленно плохими, нет. И народы целиком никогда не были, да и вряд ли будут сплошной концентрацией ублюдков, маньяков, убийц и негодяев. Опять же, нет.

Главная беда Армении и армян в том, что им упорно не везет в политиками, общественными деятелями и руководством. Премьер-министр Армении Никол Пашинян фигляр, неуч и болезненно расположенный к селфи шут гороховый - это не моя максима, а мнение самих армян. Не верите - смотрите в армянский сегмент Фейсбука, читайте написанные армянами крики душ.

Аббас Джума пытается выглядеть объективным, непредвзятым журналистом и даже политическим экспертом. Ложь, причем очень примитивная. Стоит внимательно присмотреться к Телеграм-каналу сего "эксперта", вчитаться в его вокабулярные статьи о событиях в Сирии, Иране, Ливане - тут же многочисленные маски молодого "политэксперта" падают и перед нами ярый ненавистник Турции, носитель идей "всемирного армянства" и акуленок шарашкиной конторы по имени РИА ФАН.

Уж не знаю кто и почему "смущенно извинился" перед Джумой, но думаю, что Аббас, как и всякий наивный, амбициозный борзописец симоняновской схизмы, отчаянно мечтает о хайпе.

Да, именно о банальном хайпе, и чтобы после всего, придав мускулам лица сокрушенное выражение, развести руки и сказать: "Друзья, не стоит. Мне - лишний хайп".

И да, Аббас гневно восклицает: "Интересно, это в Коране или Сунне сказано, что истинный мусульманин обязан быть противником Армении и поклонником внешней политики Азербайджана?".

Джума, по его словам, сомневается, ибо такое обвинение в адрес его, яхонтового, попахивает такфиризмом. "Или это такой гипертрофированный и выродившийся национализм?" - вопрошает якобы рыцаренок весь в белом.

Что ж, как говорится, объясним популярно, на пальцах, для тех, кто в симоняновской танкетке с гусеницами от РИА ФАН.

Истинный, сиречь правоверный мусульманин вовсе не обязан быть "противником Армении", ибо человек не может быть противником народа или государства. Понимаю, что Аббас Джума допустил грубейший логический и грамматический ляп, но так тому и быть, простим молодому "эксперту" его позыв души.

Истинный мусульманин - пользуюсь терминологией Джумы - не может ненавидеть целые страны и народы. Мусульманин не должен быть оголтелым националистом, махровым шовинистом, приверженцем человеконенанавистной идеологии, опуститься до зверя.

Мусульманин всегда и во всем должен следовать правилам чести, гуманизма и человеколюбия.

В Ходжалы азербайджанцев убивали, кололи им глаза, расстреливали и рвали на части не истинные мусульмане.

Во время войны в Нагорном Карабахе маленьких детей, загнав с большие железные трубы, не расстреливали и потом не сваривали живьем истинные мусульмане.

В карабахский деревнях беременных женщин давили танками, вспарывали им животы штыками, кромсали топорами не истинные мусульмане.

В оккупированных территориях Азербайджана окопались и стреляют в безоружных граждан Азербайджана не истинные мусульмане.

Так вот, угадайте с двух раз, Аббас Джума - кто же творил эти лютые зверства и до сих пор стреляет в азербайджанцев?

... Чувство реальности и совесть потерять легко, даже легче легкого. Трудно произносить и писать на заказанные, оплаченные темы.

Быть рабом обстоятельств, вынуждая себя поверить в то, что занимаешься любимым делом и становишься известным - плохо.

Всех денег не заработаешь, Аббас Джума. А потерянное не вернешь.

Эльчин Алыоглу,

заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az