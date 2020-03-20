Бахруз Гулиев: "Пятой колонне", национальным предателям не позволят совершить провокацию

Во всем мире, в том числе в Азербайджане, в борьбе с коронавирусом наблюдается солидарность, принимаются жесткие меры, все это делается для обеспечения безопасности и охраны здоровья граждан. Однако, небезызвесные провокаторы создают искусственный ажиотаж, безуспешно пытаются вызвать панику.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя высказывания на данную тему Президента Ильхама Алиева в своем поздравлении азербайджанского народа по случаю праздника Новруз.

По словам эксперта, эти элементы являются "пятой колонной", они открыто демонстрируют свою враждебную позицию.

"Глава государства весьма понятно сказал - чем хуже Азербайджану, тем лучше им. То есть, провокаторы "пятой колонны", в частности индивидуумы, называющие себя "лидерами оппозиции", настроены на создание противостояния, хаоса. Каждый из них превратился в своеобразный политический вирус. Считаю, что попытки таких провокаторов не увенчаются успехом. Как подчеркнул Президент, не будет допущено, чтобы антиазербайджанские силы, "пятая колонна", национальные предатели, воспользовавшись сложившейся ситуацией, совершили какую-либо провокацию", - сказал Бахруз Гулиев.