США отменили финансирование программы на оккупированных территориях Азербайджана

Правительство США отменило финансирование программы HALO Trust по разминированию территорий на оккупированных территорий Азербайджана, сообщает Day.Az.

В армянских СМИ уже началась истерика по поводу провала армянского лобби, что несмотря на активные усилия армянских лоббистских организаций и конгрессменов в последние месяцы, не удалось сохранить прямую финансовую помощь так называемой "НКР" со стороны США.

Отмечается, что решение принимал Совет национальной безопасности США.