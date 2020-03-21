https://news.day.az/politics/1214781.html США отменили финансирование программы на оккупированных территориях Азербайджана
США отменили финансирование программы на оккупированных территориях Азербайджана
Правительство США отменило финансирование программы HALO Trust по разминированию территорий на оккупированных территорий Азербайджана, сообщает Day.Az.
В армянских СМИ уже началась истерика по поводу провала армянского лобби, что несмотря на активные усилия армянских лоббистских организаций и конгрессменов в последние месяцы, не удалось сохранить прямую финансовую помощь так называемой "НКР" со стороны США.
Отмечается, что решение принимал Совет национальной безопасности США.
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