В Азербайджане вводится особый режим карантина

23 марта в Кабинете министров состоялось заседание под председательством премьер-министра Али Асадова.

Как передает Day.Az, на заседании обсуждалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране и было принято решение о применении особого режима карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

С полным текстом решения Кабмина можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется