https://news.day.az/politics/1215393.html В Азербайджане вводится особый режим карантина - Оперативный штаб
В Азербайджане вводится особый режим карантина - Оперативный штаб
23 марта в Кабинете министров состоялось заседание под председательством премьер-министра Али Асадова.
Как передает Day.Az, на заседании обсуждалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране и было принято решение о применении особого режима карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
С полным текстом решения Кабмина можно ознакомиться по ссылке.
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