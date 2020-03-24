https://news.day.az/politics/1215574.html МИД Грузии поблагодарил Азербайджан
МИД Грузии поблагодарил Азербайджан
МИД Грузии поблагодарил Азербайджан за поддержку территориальной целостности Грузии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующая публикация была размещена в аккаунте министерства в Twitter.
"Благодарим вас за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и негативную оценку так называемых президентских выборов в Абхазии", - говорится в сообщении.
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