МИД Грузии поблагодарил Азербайджан за поддержку территориальной целостности Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующая публикация была размещена в аккаунте министерства в Twitter.

"Благодарим вас за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и негативную оценку так называемых президентских выборов в Абхазии", - говорится в сообщении.