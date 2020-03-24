Нигяр Арпадараи: Необходимо беречь наших пожилых, они нуждаются в этом

Запретом, введенным в Азербайджане на выход из дома лиц старше 65 лет, Азербайджанское государство старается защитить своих граждан, входящих в группу повышенного риска. Об этом сказала во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Нигяр Арпадараи, передает Day.Az.

Депутат напомнила, что 23 марта Оперативный штаб при Кабмине принял решение о введении особого режима карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: "Первое положение в принятом решении - это вступление в силу запрета на выход из дома лиц старше 65 лет. Это решение было ожидаемым, потому что государство старается защитить пожилых граждан. С другой стороны, это ограничение может вызвать у них беспокойство с моральной точки зрения. В этот трудный момент мы должны поддержать их, по возможности, стараться решать их повседневные заботы. Необходимо оказывать им моральную и материальную поддержку. Самое главное не забывать соблюдать гигиенические правила во время общения с ними, чтобы не заразить. Именно в такие моменты, объединившись, мы можем стать опорой государству и друг другу"

Напомним, что 23 марта в Кабинете министров состоялось заседание под председательством премьер-министра Али Асадова.

На заседании обсуждалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране и принято решение о применении особого режима карантина с 00:00 часов 24 марта по 00:00 часов 20 апреля для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Согласно условиям особого режима лицам старше 65 лет запрещается выходить из дома. Одиноким людям данной категории поручено обеспечить оказание социальных услуг согласно законодательству.