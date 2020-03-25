Азербайджан продлил срок закрытия границы с Ираном

Азербайджан продлил время закрытия границы с Ираном.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В сообщении Штаба говорится, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции срок решения о временном закрытии государственной границы между Азербайджаном и Ираном продлевается на основании ограничительного режима до 20 апреля.