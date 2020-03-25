https://news.day.az/politics/1215906.html Азербайджан продлил срок закрытия границы с Ираном
Азербайджан продлил срок закрытия границы с Ираном
Азербайджан продлил время закрытия границы с Ираном.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В сообщении Штаба говорится, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции срок решения о временном закрытии государственной границы между Азербайджаном и Ираном продлевается на основании ограничительного режима до 20 апреля.
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