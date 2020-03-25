Члены армянской общины Нагорного Карабаха обратились к Туралу Гянджалиеву

Председатель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев ответил на обращение армянской общины.

Об этом в среду сообщил Trend сам Гянджалиев, передает Day.Az.

Гянджалиев отметил, что обеспокоен распространением пандемии коронавируса в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что в последние дни ряд членов армянской общины (имена в целях безопасности не разглашаются) Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, обратившись к нему как к избранному представителю, проинформировали об увеличении в Нагорном Карабахе числа лиц, инфицированных острой респираторной инфекцией, пневмонией, о плачевном состоянии инфраструктуры здравоохранения, отсутствии тестов, нехватке медицинского персонала, выразили обеспокоенность в связи с тем, что Армения и незаконный режим скрывают от населения случаи заражения коронавирусом (COVID-19).

"Как избранный представитель, призываю армянскую общину Нагорно-Карабахского региона Азербайджана строго соблюдать правила личной гигиены, такие меры, как самоизоляция, социальное дистанцирование для защиты от коронавируса. Уверен, что после завершения армянской оккупации Азербайджанское государство восстановит инфраструктуру здравоохранения в Нагорно-Карабахском регионе нашей страны и обе общины будут пользоваться возможностями медицинской системы, отвечающей современным стандартам", - подчеркнул Гянджалиев.