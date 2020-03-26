https://news.day.az/politics/1216209.html Армянские военнослужащие изолированы с подозрением на коронавирус
Армянские военнослужащие изолированы с подозрением на коронавирус
Трое контрактных военнослужащих вооруженных сил Армении прошли тестирование на коронавирус.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.
В информации отмечается, что трое контрактных военнослужащих сдали тесты на COVID-2019. У члена семьи одного из них подтверждено наличие коронавируса.
Военнослужащие изолированы.
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