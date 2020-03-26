Армянские военнослужащие изолированы с подозрением на коронавирус

Трое контрактных военнослужащих вооруженных сил Армении прошли тестирование на коронавирус.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

В информации отмечается, что трое контрактных военнослужащих сдали тесты на COVID-2019. У члена семьи одного из них подтверждено наличие коронавируса.

Военнослужащие изолированы.