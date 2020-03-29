Таир Керимли: Самый надежный путь, чтобы защитить себя от коронавируса и предотвратить его распространение, - это оставаться дома

Самый надежный путь для того, чтобы защитить себя и предотвратить распространение коронавирусной инфекции, - это оставаться дома.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли, передает Day.Az.

По его словам, поскольку для лиц старше 65 лет коронавирусная инфекция наиболее опасна, они однозначно должны соблюдать карантин и не выходить из дома.

"В Азербайджане предпринимаются упреждающие меры, но некоторые не соблюдают предписанные правила карантина и выходят из дома, подвергая себя реальной опасности. Люди не соблюдают дистанцию на рынках, в автобусах, что вызывает обеспокоенность. Считаю, что против лиц, нарушающих эти правила, должны предприниматься серьезные меры. Для собственной безопасности, а также безопасности членов своих семей люди должны находиться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Это правило должен соблюдать каждый, необходимо проявить гражданскую солидарность. Государство осуществляет все меры для обеспечения безопасности людей, используя для этого все средства", - сказал Керимли.

Депутат добавил, что благодаря превентивным мерам в Азербайджане ситуация с коронавирусом находится под контролем: "Азербайджанское государство предприняло очень важные упреждающие шаги, результаты которых мы видим. В сравнении с другими странами в Азербайджане процент заражения очень низкий. В стране все усилия мобилизованы на борьбу с вирусом. Азербайджанское государство выделило достаточно средств. Кроме того, в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом пожертвовано уже свыше 91 миллиона манатов".

Керимли добавил, что работа, проводимая государством, непосильный труд врачей, единство и солидарность, ответственность граждан позволят выйти из этого тяжелого испытания с минимальными потерями.