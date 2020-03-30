В Азербайджане введены новые меры против распространения коронавируса - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане введены новые меры против распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В связи с необходимостью дополнительных мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции от граждан требуется не покидать дома кроме случаев жизненной необходимости - в частности, для получения мединской помощи, походов в магазин или аптеку, утилизации отходов и для исполнения своих обязанностей в структурах, работающих в карантин.
Отмечается, что с 00:00 31 марта до 00:00 20 апреля запрещается деятельность во всех сферах, кроме необходимых для жизни и деятельности людей.
Кроме того, в связи с необходимостью дополнительных мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции и минимизации контактов между людьми полностью запрещается работа ряда объектов, заведений и оказание ряда услуг.
Согласно решению, запрещены:
- работа всех объектов общественного питания, в том числе ресторанов, кафе и чайных (за исключением супермаркетов, аптек, продуктовых магазинов и доставки на дом, в т.ч. в режиме онлайн)
- работа центров отдыха и развлекательных центров
- работа культурных объектов - музеев, выставочных залов, кинотеатров, театров, спортивных залов
- работа парикмахерских, салонов красоты, саун и бань, массажных салонов и оказание косметических услуг - в том числе с выездом к клиенту или прием на дому
- запрещены религиозные ритуалы и церемонии кроме похорон. В том числе запрещена организация поминальных мероприятий в палатках, залах и других пространствах
- оказание услуг портных - в том числе на дому или с выездом к клиенту
- работа фотоателье и студий - в том числе на дому или с выездом к клиенту или на другой объект
- запрещено оказание услуг по организации мероприятий, в том числе организация дней рождения, свадеб, помолвок и др. церемоний с выездом к заказчику или в любом другом объекте
- оказание спортивных и восстановительных услуг (кроме спортивной медицины)
- запрещено оказание услуг по уборке частных квартир
- запрещено оказание услуг по частному преподаванию и репетиторству - в том числе на дому.
Отмечается, что ограничения будут в силе с 00:00 31 марта до 00:00 20 апреля.
С полным списком мер можно ознакомиться по ссылке.
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