Бахруз Гулиев: Безответственность одного человека приведет к заражению вирусом окружающих его людей

Специальный карантинный режим, введенный в целях снижения вреда коронавируса, является продолжением серии мер, осуществляемых государством с целью защиты граждан, и этим Азербайджан отличается от других стран в борьбе с глобальной проблемой.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, по словам, которого регулярное предоставление населению рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров, а также принятие серьезных мер дает основание говорить о том, что государство со своими гражданами.

"В свою очередь, наши граждане, конечно же, должны соблюдать особый карантинный режим, каждый обязан проявлять солидарность и соблюдать максимально установленные правила. Это очень важный фактор для здоровья наших людей и защиты их от вирусов. Конечно, безответственность одного человека приведет к заражению вирусом не только его самого, но и окружающих его людей. Именно с этой точки зрения каждый должен соблюдать карантинный режим. То есть, каждый из нас солидарен в стремлении локализовать коронавирусную инфекцию в стране, предотвратить возможные ее последствия, и несомненно мы должны победить эту опасную инфекцию. Оставайтесь дома, чтобы одержать верх над пандемией", - подчеркнул он.

Политический эксперт также отметил, что в этом процессе особые заслуги врачей и сотрудников МВД высоко ценятся как Президентом, так и гражданами.

"Я бы добавил в этот список представителей СМИ и сотрудников телевидения, которые даже находясь дома согласно призыву #evdeqal, своими силами осуществляют охрану здоровья населения, предоставляя ему необходимую информацию. Думаю, что и наши журналисты, работающие в различных СМИ, должны продолжать информировать общественность, быть активными в борьбе с вирусом и проводить просветительскую работу. Врачи, полицейские, журналисты - каждый должен сознавать свою социальную ответственность", - подытожил Гулиев.