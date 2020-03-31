Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила обращение в связи с Днем геноцида азербайджанцев, сообщает Day.Az со ссылкой на Общину.

"Этническая чистка, геноцид и захватническая политика, целенаправленно проводимые армянскими националистами против азербайджанского народа последние 200 лет, составляют полные трагедий и кровавых событий тяжелые этапы азербайджанской истории. Основной целью этой шовинистской политики было изгнание азербайджанцев со своих исторических земель и создание на исконно азербайджанских территориях выдуманной армянами "великой Армении". В начале ХХ века армянские националисты расширили свою деятельность по реализации идеи "великой Армении", выдвинутой в программе партии "Дашнакцютюн", инициировав этническую чистку и политику геноцида, планово изгоняя с родных мест азербайджанцев, проживавших на своих исторических землях.

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