Посол Го Мин: Азербайджан в самый сложный период всячески поддерживал Китай

В настоящее время во всем мире распространяется пандемия коронавирусной пневмонии, которая угрожает жизни и здоровью людей, а также создает большие проблемы для глобальной безопасности. На фоне внезапного возникновения нового типа коронавируса с начала года правительство и народ КНР, которые не боятся никаких трудностей и опасений, начали народную войну против эпидемии. После тяжелых усилий и больших жертв ситуация в Китае продолжает улучшаться, производственная деятельность и нормальный образ жизни людей быстро восстанавливаются.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Го Мин во время выступления на церемонии передачи медицинской помощи Китая Азербайджану в рамках борьбы с распространением коронавируса.

"В 28-ю годовщину установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном мы собрались здесь для проведения церемонии передачи противоэпидемических материалов от Китая в помощь Азербайджану. Это мероприятие имеет особое значение, а также демонстрирует глубокую и тесную дружбу, высокое взаимное доверие между Китаем и Азербайджаном", - сказала посол.

Она отметила, что в самый сложный для Китая период правительство Азербайджана и дружественные люди из разных стран оказывали мощную поддержку стране: "Президент Ильхам Алиев направил соболезнования председателю Си Цзиньпину. Исполнительная власть города Сумгайыт отправила необходимые средства помощи для предотвращения вспышек эпидемии в городе Мяньян провинции Ичуань и городе Сиань провинции Шэньси. Общественные организации Азербайджана, такие как Фонд Гейдара Алиева и Международный центр Низами Гянджеви активно сотрудничают с Китаем по соответствующим каналам. Мы всегда будем поддерживать дружеские отношения, которые особенно ощутимы в этой сложной ситуации.

С обострением глобальной эпидемиологической ситуации правительство и народ Азербайджана также столкнулись с этой проблемой. Чтобы отразить дружбу между Китаем и Азербайджаном, правительство нашей страны приняло решение безвозмездно поставить Азербайджану 5 тысяч новых видов тестов для диагностики заражения коронавирусом. Китай также в ближайшее время представит Азербайджану вторую партию помощи, включая неинвазивные респираторы, защитную одежду и другие. Посольство Китая в Азербайджане будет активно осуществлять соответствующую работу. Кроме того, город Сиань провинции Шэньси, город Мяньян провинции Ичуань, город Чжэцзян провинции Гуйчжоу и другие местные провинции и города Китая, а также Huawei Azerbaijan Technology Co.LTD принимают активные меры для того, чтобы как можно больше материалов для профилактики эпидемий было поставлено Азербайджану. Мы надеемся, что вышеперечисленные средства могут эффективно и целесообразно помочь в осуществлении Азербайджаном работы по профилактике и контролю эпидемии.

Председатель Си Цзиньпин на недавнем специальном саммите лидеров 20 крупных стран отметил, что основные инфекционные заболевания являются врагами всего человечества. Самое важное, что нужно международному сообществу, - это укреплять доверие, совместно реагировать на трудности, работая сообща, всесторонне укреплять международное сотрудничество, объединять все силы для преодоления пандемии и работать рука об руку, чтобы победить в борьбе с основными инфекционными заболеваниями. Верю, что при участии Президента Ильхама Алиева Китай и Азербайджан вместе будут работать над устранением трудностей, предотвращением пандемии в кратчайшие сроки и ради прекрасного завтрашнего дня!"