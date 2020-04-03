Нарушая режим самоизоляции, вы рискуете и здоровьем окружающих

Жители Азербайджана должны понять, что нарушая режим самоизоляции, они создают проблемы себе и своим близким.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал известный украинский экономист, эксперт Александр Охрименко.

Эксперт считает, что люди должны осознать всю серьезность текущей глобальной ситуации и то, что нарушая рекомендации правительства, они ставят под риск не только свою, но и жизни жителей страны: "Кроме самоизоляции, очень важно соблюдать правила гигиены и улучшить условия жизни. Если жить в грязном помещении, то шансы подхватить инфекцию увеличиваются. К тому же сложно будет понять, от чего умер человек - от грязи или коронавируса. А еще хуже, когда вся семья живет в условиях антисанитарии, и нет нормальных условий для жизни. Коронавирус - хорошее испытание для всех людей и повод задуматься над тем, как они живут и, что делают, и хотят ли они хорошего будущего для себя и своих родных. Защита населения же в руках самих жителей, которые должны быть максимально ответственными".

По его словам, опасен не сам вирус, а методы борьбы с этим вирусом: "Действительно многие страны явно неадекватно реагируют на пандемию и фактически убивают экономику страны, надеясь на чудо. Мировые потери огромны и они только растут. Хотя отдельные дельцы очень хорошо заработают на этой эпидемии. Не исключено, что благодаря коронавирусу, Китай переиграет США в торговой войне. Скорее всего, Китай сможет реально уменьшить влияние США на мировой арене. После коронавируса мировая экономика поменяется. Вероятно, что товарные и финансовые потоки также изменят курсы".

Согласно мнению Охрименко, возможно, что коронавирус научит людей работать по-новому: "В любом случае многие представители бизнеса осознают выгоду технологий и виртуальных офисов. В первую очередь, это поможет существенно сэкономить деньги на содержании офисных помещений и штата. Поэтому не исключено, что классические офисы просто исчезнут и офисным центрам придется перестраивать свой бизнес и искать новые формы предоставления услуг. Эпоха цифровой экономики предполагает, что она будет виртуальной и более мобильной. Хотя в этом случае будет размыто понятие рабочего дня".

Он отметил, что пандемия может не только создать проблемы, но и открыть новые возможности: "Не исключено, что отдельные страны вынесут хороший урок из этого и поймут, какую модель экономики нужно создавать. Будут больше ориентированы на свою страну и свою экономику, хотя и продолжат придерживаться принципов глобализации экономических потоков. Но делать ставку исключительно на экспорт скорее всего уже не будут".