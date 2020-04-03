В Болгарии провели благотворительную акцию в дань памяти жертв Геноцида азербайджанцев 1918 года

В Болгарии прошла благотворительная акция с целью почтения памяти жертв геноцида азербайджанцев 1918 года.

Об этом сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Болгарии.

Согласно сообщению, геноцид 31 марта занимает особое место среди актов геноцида армянских националистов, проводящих на протяжении всей истории политику агрессии, этнической чистки и геноцида против азербайджанцев. С этой точки зрения, в знак почтения памяти погибших во время геноцида 1918 года по инициативе и при организации посольства Азербайджана в Болгарии была проведена благотворительная акция.

В рамках кампании посольство направило в Союз офицеров и сержантов на пенсии Болгарии, расположенный в столице Софии, и муниципалитет города Руан защитные принадлежности (маски, перчатки, витамин С, спирт, антисептические средства и другие), необходимые для защиты от инфекции. Учитывая ситуацию с распространением в настоящее время в мире, в том числе в Болгарии, нового типа коронавирусной пандемии (COVID-19), посольство организовало акцию в рамках поддержки мероприятий, проводимых в Болгарии для предотвращения пандемии.

Наряду с принадлежностями, посольство направило обращения как в Союз офицеров и сержантов на пенсии, так и в муниципалитет города Руан и проинформировало о кровавой странице истории Азербайджана - 31 марта - Дне геноцида азербайджанцев.

Было отмечено, что в результате кровавых событий, начавшихся 30 марта 1918 года в Баку с первым обстрелом и нападением дашнакского отряда на азербайджанцев, армянские вандалы совершили преступления против человечества. Армяне наряду с Баку совершили акт геноцида населения в Губе, Шамахе, Кюрдамире, Сальяне и Лянкяране. В целом же 31 марта и 1-2 апреля 1918 года в Баку, а также в других городах и уездах Бакинской губернии произошли массовые убийства, действия армянских отрядов унесли жизни более 50 тысяч мирных жителей. В письмах также отмечалось, что в результате этнической чистки и захватнической политики Арменией было оккупировано 20 процентов территории Азербайджана, более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев, все их фундаментальные права грубо нарушены.