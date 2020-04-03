Еще один комитет Милли Меджлиса провел заседание онлайн

Комитет Милли Меджлиса (парламент) по природным ресурсам, энергетике и экологии провел в пятницу онлайн-заседание.

Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе, открывая заседание, председатель комитета Садиг Гурбанов проинформировал членов комитета о повестке.

Было отмечено, что в первом чтении был представлен законопроект о поправках в законы "О дорожном движении", "О социальном страховании", "О страховании от безработицы", "О занятости", "О государственной пошлине", "О защите здоровья населения", "Об охране окружающей среды", "О ветеринарии", "О продуктах питания" и "Положение по прохождению службы в миграционных органах", утвержденном законом Азербайджана № 930-IIIQ от четвертого декабря 2009 года.

Члены комитета провели обсуждения в связи с поднятыми вопросами. Депутаты одобрили предложения. Завершив обсуждения, председатель комитета рассказал о значимости вышеуказанных поправок.

По завершении мероприятия вопрос был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.