Искренний призыв Мехрибан Алиевой спасет многие жизни

Каждое обращение Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к населению Азербайджана несет людям духовные силы, столь необходимые в период испытаний.

Сегодня под угрозой жизни миллионов людей во всем мире, в том числе в нашей стране.

Мехрибан Алиева обращается к каждому из нас с гуманистическим призывом внести свой вклад в сохранение жизни, равно как и в сохранение присущих человеку высших морально-этических ценностей. В сложившихся условиях, беспрецедентных по своему масштабу и характеру угроз, это значит сберечь себя и своих близких, сберечь Азербайджан, остановить расползание зла в любой его форме.

Невозможно не оценить те колоссальные усилия, которые предпринимает азербайджанское государство во главе с Президентом Ильхамом Алиевым для приближения победы над эпидемией, для минимизации разрушительного воздействия коронакризиса на экономику, социальную систему и здоровье населения. Мобилизуются все силы и ресурсы государства, нацеленные на защиту населения и создание "подушки безопасности" для предотвращения как текущих, так и возможных будущих угроз.

Но "что мы, каждый из нас, должен сделать, чтобы конец этой "страшной истории" наступил быстрее", - это даже не вопрос, который ставит перед обществом Мехрибан Алиева, а искреннее стремление помочь людям укрепить самые сильные их стороны, повысить личную ответственность каждого во имя самосохранения и возвращения к нормальной жизни.

Мехрибан Алиева с присущей ей искренностью и заботой обращается к матерям во благо их детей, обращается к детям для спасения их родителей, обращается к гражданам во имя их страны: "Я обращаюсь к вам, как дочь, как жена, как мать и как бабушка! Обращаюсь с надеждой, что вы услышите и поймете мои слова, идущие от самого сердца и обращенные к каждому из вас! Прошу вас, примите как абсолютную необходимость и обязанность каждого из нас - В ближайшие 20 дней все должны находиться дома. В своих семьях. Прошу вас, без острой необходимости не покидайте свои дома!"

"Вместе с вами я молю Всевышнего уберечь от беды нашу родную землю, отвести беду от наших домов и семей! Живу верой и надеждой, что человеческий гений обязательно остановит пандемию и вернет всем нам счастье привычной жизни!", - говорит Мехрибан ханум.

Сила добра, поддерживающая веру, дарующая любовь ближнему и надежду даже в моменты самых сложных испытаний, сегодня особенно востребована. Авторитет Мехрибан Алиевой в обществе очень высок, ей доверяют, на нее надеются, от нее ждут помощи и проявления заботы, и, несомненно, ее искренний призыв спасет многие жизни.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

специально для Day.Az