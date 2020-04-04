Центр Гейдара Алиева поддержал еще одну страну, охваченную вспышкой COVID-19

В субботу на здании Центра Гейдара Алиева размещена проекция флага Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в знак солидарности Азербайджана с международным сообществом в борьбе с распространением пандемии COVID-19, с 3 апреля ежедневно на здании Центра Гейдара Алиева, являющемся архитектурным памятником мирового масштаба, под аккомпанемент национальной музыки демонстрируется флаг одного из государств, пострадавших от вируса.

Флаги меняются ежедневно в соответствии с порядком английского алфавита. Таким образом Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам сильно пострадавшим от распространения COVID-19.