Азербайджан и Россия выйдут из пандемии и кризиса крепкими и стабильными государствами

Пандемия коронавируса обострила многие существующие противоречия и актуализировала проблемы для всего мирового сообщества. Организуя системную борьбу с этим злом, государства мира проходят испытание на прочность.

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский эксперт, директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков.

По словам российского эксперта, в полной мере сказанное относится и к России и Азербайджану. Испытание на прочность проходят и те системы государственной власти, которые созданы Президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

"Я считаю, что проходят они это испытание довольно успешно. В сложившейся ныне новой обстановке возникают специфичные вызовы как для социальной, так и для экономической политики. Потому что очень сложно понять и сгладить многие проблемы, которые возникают во время самоизоляции. Важно не допустить, чтобы люди в этой ситуации потеряли интерес и волю к активной жизнедеятельности. Ведь изоляция полезна для борьбы с вирусом, но опасна с психологической точки зрения", - считает Клачков.

Экономическая составляющая не менее важна, отметил он. Потому что стабильная экономика - это возможность для государства осуществлять социальные меры. Социально-экономическая политика учитывается при принятии решений в наших странах. Например, Владимир Путин системно обращается к нации, к руководителям регионов, делая акцент на дисциплине. Подключаются министерство обороны, другие структуры, идет серьезная борьба с пандемией на всех фронтах, оказывается финансовая поддержка населению, сказал российский эксперт.

"Анализируя меры, инициированные Президентом Ильхамом Алиевым, я прихожу к выводу, что ему удалось создать в Азербайджане крепкую систему государственного управления, которая в период пандемии успешно подстраивается под форс-мажорную ситуацию. Расширяются меры социальной и финансовой поддержки, все уязвимые слои населения получают помощь от государства.

Думаю, что и Азербайджан, и Россия выйдут из пандемии и кризиса, пройдя определенную трансформацию, крепкими и стабильными государствами. Этому способствуют принимаемые сегодня меры экономического и социального характера", - сказал Павел Клачков.

Лейла Таривердиева