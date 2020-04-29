Маргарита Симоньян превратила государственные СМИ России в антигосударственные

РИА "Федеральное агентство новостей" выступило с открытым обращением к главному редактору МИА "Россия сегодня" Маргарите Симоньян.

Сам факт данного обращения можно расценивать как еще один пример, подтверждающий антироссийскую направленность, имеющую место во всех государственных СМИ, которыми руководит Симоньян.

Как передает Day.Az, об этом пишет Gradator.ru.

В данном случае речь идет об интернет-проекте ИноСМИ.РУ, специализирующемся на переводе материалов зарубежных СМИ. Проект "Иносми" является частью медиахолдинга МИА "Россия сегодня", главным редактором которого является Маргарита Симоньян.

Этот интересный по сути проект был запущен еще при прежнем руководстве РИА Новости. Но тогда он значительно отличался от того контента "Иносми", который мы имеем сейчас.

Ведь все зависит от информационной политики и выбора редактора. А при Симоньян этот ресурс превратился в антироссийскую и антипутинскую информационную витрину мирового общественного мнения.

Текст обращения гласит: "РИА ФАН в постоянном режиме проводит мониторинг повестки в российском сегменте интернета и отслеживает антироссийские информационные вбросы, созданные с легкой руки наших геополитических "партнеров". К сожалению, десятки антигосударственных и провокационных материалов в месяц публикуются на сайте интернет-проекта ИноСМИ.РУ, "специализирующегося на переводе материалов зарубежных СМИ". За последний месяц к нам обратилось несколько десятков читателей, которые отмечают, что данный ресурс является не государственным СМИ, а, скорее, "антигосударственным".

Вот такие броские заголовки и лиды дает сайт ИноСМИ.РУ: "Россия в руках у саудитов", "Российская экономика на дне", "Ливия заявила, что российские наемники применили нервно-паралитический газ в Триполи", "Комментарии британских читателей: пора уже сбивать эти российские самолеты!", созданные под кураторством сотрудников внешнеполитических ведомств западных стран, призваны, в первую очередь, создать образ врага-России, - для собственного населения. Такое представление о нашей стране помогает международному истеблишменту обосновать миллиардные военные расходы, выгодные экономические санкции и чрезвычайные полномочия для контроля "демократичности" любых стран мира. И это не единичные случаи - только за последние два месяца ИноСМИ.РУ выпустило 81 подобную публикацию.

В материалах, переведенных ИноСМИ.РУ, прослеживается искажение действительности, идущее вразрез с официальной позицией Правительства РФ и федеральных ведомств (в частности в марте: министерства обороны и МИДа).

РИА ФАН призывает МИА "Россия сегодня" пересмотреть редакционную политику издания проекта ИноСМИ.РУ. Предлагаем не относить к "наиболее интересным материалам зарубежных СМИ" продукты антироссийской пропаганды. Подобные материалы, размещенные за счет налогов наших сограждан, разобщают общество, дискредитируют российскую государственность и журналистику в целом".

Можно полностью подписаться под этим обращением, которое фактически признает, что Симоньян ведет антироссийскую, антигосударственную деятельность, о чем всегда пишет и предупреждает Gradator.

Недавно свое внимание на антигосударственную деятельность еще одного СМИ, находящегося под управлением Симоньян - телеканала RT, обратил известный российский политолог Игорь Панарин. Об этом - в статье Gradatora "Телеканал RT играет на стороне глобалистов, а не России"

То же самое можно сказать об агентстве Sputnik, которым также руководит Симоньян. Ведь что такое агентство Sputnik, каковым его создала и представила миру Симоньян? Это контора практической реализации провокаций в странах пребывания, не имеющих никакого отношения к интересам России. Недавний пример - запущенная Марго публикация на турецком Sputnik-е, преследовавшая целью обострения российско-турецких отношений.

На Sputnik, как и на остальные симоньяновские ресурсы России, выделяются миллиарды из бюджета, и чтобы оправдать эти бюджетные вливания, Симоньян запустила невиданную систему накруток посещаемости. Можно пройти по ссылке: https://gradator.ru/news/politics/2833.html

О том, как Симоньян осваивает и пилит российский бюджет, уже неоднократно писал Gradator https://gradator.ru/news/russia/2740.html, более подробно об этом было рассказано в расследовании Фонда борьбы с коррупцией "Паразиты".

Есть еще сотни примеров антироссийской, антигосударственной деятельности Симоньян. Достаточно проанализировать ее статусы в соцсетях, где она провоцирует межнациональные конфликты в многонациональной России или стоит за армянскими планами по приватизации Краснодарского края России.

Интересно, кто-то там наверху отреагирует на обращение РИА ФАН? Вероятно, этот вопрос должен быть адресован прежде всего главному куратору российских СМИ, замглавы АП РФ Алексею Громову.