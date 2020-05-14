"В Сочи давно армянские ночи"

Только недавно Gradator анализировал записки армян на предмет того, когда и как они расселились в нашем российском Пятигорске в статье "Как и когда армяне поселились в Пятигорске. Почему их здесь так много?", как этот вездесущий этнос завернул новую аналогичную статью, только на этот раз с целью объяснить россиянам, почему армян так много в Сочи: "Как и когда в Сочи поселились армяне, почему их здесь так много".

Это уже армянский сериал на тему "исконных армянских земель" на территориях Российской Федерации.

Армянские авторы неоригинальны, тексты почти повторяются, в шаблонах меняются только российские города.

Как и в случае с Пятигорском, армяне пишут, что у них здесь самая большая диаспора, что они трудятся во благо якобы этого российского города, без них не было бы там процветания, да и как же иначе, если они едва ли не раньше русских расселялись и жили на этих землях.

Ознакомимся с очередным армянским текстом:

"Южный российский город Сочи обладает одной из самых больших армянских общин во всей России. Армяне здесь повсюду и во всех сферах Ведут бизнес, работают учителями, строителями, садоводами, врачами и парикмахерами. Как могут способствуют процветанию родного города.

Но как же армяне поселились в Олимпийской столице России и почему в таком большом количестве? Сегодня мы об этом узнаем.

Для начала уточним, когда именно территория Сочи вообще стала российской территорией. На самом деле, далеко не так давно ( армяне пытаются уравнять себя в правах с русскими на эти земли - авт.). А после победы России в Кавказской войне (1860-е годы). До того земля будущего города была заселена воинственным адыгским племенем убыхов, после поражения не пожелавшим оставаться в России и навсегда ушедшим в Османскую империю (очередная ложь - убыхов истреблял армянин Лазарев, чтобы освободить место для армян - авт.) .

Опустевшую же землю Сочи российские власти начали заселять трудолюбивыми колонистами, в частности, армянами.

Переселение армян в Сочи шло тремя этапами.

Началось это переселение примерно в 1860-е годы, сразу после победного завершения Кавказской войны.

Из Османской империи армяне стали кораблями перебираться на новые земли за море. Существовала легенда, что за каждого выпущенного из Турции армянина русский царь платил османскому султану по 3 копейки серебром. Поэтому сочинские армяне иногда в шутку называют себя "трехкопеечными".

Вторая волна армян в Сочи переселилась из Абхазии в начале 1990-х годов.

Армяне, привыкшие к теплому климату, не хотели селиться где-то в далеких местах, где не видно берега ласкового моря (как будто у армян было море, что они так "к нему привыкли" - авт.). И потому выбирали соседний с Абхазией Сочи.

Третья волна началась в 1980-е годы и длится до сих пор. В основном, тут преобладают армяне корнями из Баку, Арцаха (так армяне называют оккупированный ими азербайджанский Нагорный Карабах, судьба которого в свое время ожидает и Сочи - авт.), а также из самой Армении".

Вот хотелось бы спросить у армян, которые заявляют, что у них "два армянских государства" - 1) собственно Армения, где армяне территориально вроде бы как наконец определились и стали государством, и 2)азербайджанский Нагорный Карабах, который армяне захватили у азербайджанцев и пытаются теперь легализовать свою оккупацию. Но если армяне заявляют, что у них уже есть "два государства", то что они теперь делают на российских землях - в Краснодарском, Ставропольском краях, Кавминводах, все громче заявляя о своих правах на эти благодатные российские города, на все побережье Черного моря, в том числе Абхазию? Они хотят создать "третье армянское государство" теперь на российских землях? Похоже, что так. А потом из чужих фрагментов хотят изваять свое государство "Великая Армения"?

Достаточно посмотреть, что пишут армянские пользователи в комментариях к таким статьям:

Deine Waffe

mike symon

"сочи -это древний армянский город, а потом переселились туда и русские и греки и украинцы и татары . но в сердце сочи -армянский "

Ниаль

"В Сочи давно армянские ночи. Сочи ,Сухуми это армянская земля".

rafo7337

"Сочи по армянски -Кипарис..буквально!!

И таких комментариев становится все больше, армянская реальность России становится все более угрожающей. Рядовые россияне еще пытаются как-то возражать, но только в соцсетях, а власти нашей страны попустительствуют этому процессу, продолжают благоустраивать армян на российских землях и способствуют арменизации системы управления России.

Россияне пытаются оппонировать армянской наглости, отвечая на такие статьи и комментарии:

Это Нея.

"Такая концентрация этой нации может стать угрожающей".

Людмила Баранова

"Боже, сколько их там развелось, знают где селиться!"

Юркис Муркис

"армяне нагло выживают русских с их южных земель, ставят нацистским прихвостням - героям Армении памятники на территории России и мечтают создать великую Армению на русских землях и землях других стран".

Виктор Старун

"ходят толпами и избивают русских, хватают русских девушек, армяне начальники увольняют неармян и много ещё чего... Армяне ответьте это правда?"

Семен Енисеев

"Они в двух форматах- или где мягкий тёплый климат или где деньги! А русские где болота и холод собачий!"

вит кор

"Да как появился один и за ним все потянулись Сочи построили для армян Зачем ему жить в Армении если ему Россия тут строит всё"

Эдуард Снитко

"да, отдыхал как-то в Адлере, с тех пор на вопрос "Назовите столицу Армении" уверенно говорю "Адлер")))))"

Roman

"В связи с эпидемией корона вируса - по всей России акция - сбор средств для покупки билета для всех армян в России обратно в Армению.....пусть там строят Новый СОЧИ..."

Сочинцы также сообщают, что, согласно историческим сведениям, во времена царской России адмирал Лазарев, этнический армянин, уничтожил до 90% коренного населения - убыхов, и способствовал заселению Сочи армянами.

В честь этого самого армянина адмирала Лазарева в издевку над адыгами назвали бывший шапсугский район Лазаревским. И Адлер тоже помогал заселять армянами его бывший глава армянин Асатуров.

Процесс арменизации юга России продолжается...