https://news.day.az/politics/1236594.html Азай Гулиев: Проводя церемонию т.н. «инаугурации» главы структуры, которую не признают и сами армяне, Армения показывает свое двуличие
Азай Гулиев: Проводя церемонию т.н. «инаугурации» главы структуры, которую не признают и сами армяне, Армения показывает свое двуличие
Правительство Армении 21 мая планирует провести в Шуше церемонию "инаугурации" для главы созданного в Карабахе вымышленного режима. Спрашивается, почему эту клоунаду организуют именно в Шуше? Потому что игра в связи с выборами, которую армяне организовали там 31 марта, потерпела полное фиаско. Однако, проводя церемонию т.н. "инаугурации" главы структуры, которую не признают и сами армяне, они показывают свое двуличие.
Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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