Президент Ильхам Алиев: Люди, которые в будущем будут управлять Азербайджаном, - это сегодняшняя молодежь

Люди, которые в будущем будут управлять Азербайджаном, - это сегодняшняя молодежь.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после ознакомления с центром DOST 3 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения, расположенного в Низаминском районе Баку.

"Я всегда высоко оценивал роль молодежи. Азербайджанская молодежь и сегодня играет активную роль в успешном развитии страны. Могу сказать, что молодежь является самой активной прослойкой нашего общества. И сегодня для молодежи создаются широкие возможности. Молодежь назначается на высокие должности - должности министра, главы исполнительной власти. В то же время у нас достаточно молодежи в Милли Меджлисе. Можно сказать, все работники Центра DOST - молодежь", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, именно интерес к инновациям, активность молодежи, ее современные знания позволили Азербайджану за счет внутренних интеллектуальных ресурсов создать такие центры, а также делиться опытом с другими странами.

"Поэтому в ходе многочисленных встреч с молодежью я всегда призываю их к знаниям, к тому, чтобы они хорошо учились, стали профессионалами и своей деятельностью вносили еще больший вклад в развитие нашей страны. Рад, что сегодня наша молодежь отвечает самым высоким критериям с точки зрения знаний, профессионализма, новаторства, современности. В то же время должен отметить, что молодежь оказывает нам большую поддержку и в борьбе с негативными явлениями. В целом, люди, которые в будущем будут управлять Азербайджаном, - это сегодняшняя молодежь. Поэтому их знания, а также патриотизм постоянно будут укреплять нашу независимость и обеспечат устойчивое развитие нашей страны на много лет, десятилетий вперед", - отметил глава государства.